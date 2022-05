Football: La femme de Jürgen Klopp, nouvelle coqueluche des fans de Liverpool

Quand Liverpool a annoncé que Jürgen Klopp prolongeait jusqu’en 2024 à la tête des Reds, la nouvelle a été accueillie avec une joie immense par les supporters. On ne connaît pas d’idylle plus parfaite dans le football que celle entre le club de la Mersey et son entraîneur allemand. Mais voilà qu’en plus de Jürgen Klopp, les fans du club se sont trouvé une nouvelle coqueluche: Ulla Sandrock, la femme de leur entraîneur.