Royaume-Uni : La femme du ministre des Finances renonce à son avantage fiscal

Critiquée depuis plusieurs jours outre-Manche pour avoir économisé des millions en impôts, Akshata Murty a annoncé renoncer à un statut fiscal privilégié.

Le ministre des Finances Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty, le 9 février 2022.

La richissime Akshata Murty a indiqué dans un communiqué qu’elle ne comptait plus «réclamer la remise fiscale» dont elle bénéficie en raison de son statut de «non dom» (non domiciliée), un statut légal qui remonte à 1799 et qui lui permet d’éviter de payer au fisc de sa majesté des impôts sur ses revenus étrangers, quand bien même elle vit à Londres.