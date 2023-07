Justice: La femme d’un baron de la drogue condamnée pour blanchiment

Plus tard, ils ont vécu dans un appartement de luxe à Rüschlikon, puis, dès juillet 2021, dans une tour à Zurich-Ouest. Ils ont dépensé 660’000 fr. pour des bijoux et des montres et 76’000 francs pour des sacs à main. L’homme s’est fait confectionner des costumes sur mesure pour 31’000 francs, elle a acheté des vêtements pour 217’000 francs. Ils ont également acquis des vins haut de gamme pour plus de 400’000 fr.