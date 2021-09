Lutry (VD) : La femme immolée par le feu était couverte de dettes

L’habitante de La Conversion qui a mis fin à ses jours dans son appartement début septembre, s’était endettée pendant un burn-out. Les montants impayés s’élevaient à quelque 20’000 francs.

Cette aide soignante à domicile s’était endettée pendant un burn-out et avait accumulé quelques 20’000 francs de montants impayés. Le responsable de la copropriété tentait de la contacter depuis six mois pour trouver un arrangement, mais la quinquagénaire ne répondait plus aux appels et ne laissait personne entrer chez elle. Selon la presse dominicale, le procureur en charge de l’affaire n’enquêtera pas sur le bien-fondé de la vente forcée de l’appartement et l’instruction pénale visant à établir les circonstances de la mort de la victime devrait être classée sans suite.