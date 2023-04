Ashley Graham:, femme la plus sexy du monde assume ses bourrelets

«La première fois que j’ai fait la couverture de «Maxim», je n’avais pas trois enfants, raconte Ashley Graham sur le site du magazine. Maintenant, j’en ai trois. Il y a de multiples façons de définir si une personne est sexy et cela n’a rien à voir avec ses formes ou la taille de ses vêtements. C’est ce que j’ai toujours prôné, mais après avoir vu mon corps changer à la suite de trois grossesses, j’ai encore du mal à l’accepter. Alors, «Maxim», je te remercie!»

La semaine dernière, Ashley Graham, mannequin plus size, a été désignée femme la plus sexy du monde par «Maxim», célèbre revue de charme éditée à New York. L’Américaine, âgée de 35 ans, figure en couverture du numéro mai-juin. Native du Nebraska, elle est devenue mondialement célèbre en 2016 après avoir posé en Une de l’édition spéciale maillots de bain de «Sports Illustrated». En marge de son activité dans la mode, Ashley Graham est une militante Body Positive.