Royaume-Uni : La femme qui a dépucelé le prince Harry sort de son silence

Sasha Walpole, 40 ans, mère de deux enfants et conductrice de pelleteuse de profession, a révélé être la femme avec qui le prince Harry a connu son premier rapport sexuel.

Son identité était restée mystérieuse. La femme avec qui le prince Harry a eu son premier rapport sexuel a pris la parole auprès de «The Sun». Il s'agit de Sasha Walpole, 40 ans, mère de deux enfants et conductrice de pelleteuse de profession. Selon elle, Harry avait 16 ans à l’époque, soit un an de moins que ce qu’il affirme dans ses mémoires.

Sasha Walpole raconte qu'elle fêtait alors son dix-neuvième anniversaire avec des amis, dans un restaurant de Norton, dans le sud de l’Angleterre, et qu'Harry était présent. «Nous étions assez ivres, relate-t-elle. Nous nous sommes faufilés à l’extérieur par-dessus une clôture vers un champ. Je lui ai donné une cigarette et j’ai allumé la mienne et la sienne. Puis, il a commencé à m’embrasser».