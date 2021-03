Sénégal : La femme qui accuse le chef de l’opposition de viol demande justice

Adji Sarr, qui dit être enceinte après avoir été contrainte par Ousmane Sonko d’entretenir des relations sexuelles avec lui, souhaite que la justice fasse son travail.

La femme qui a porté plainte pour viol contre le chef de l’opposition sénégalaise, et dont l’arrestation ultérieure a été suivie de violences meurtrières à Dakar, a réitéré mercredi ses accusations et affirmé qu’elle souhaitait la poursuite des procédures judiciaires.

Violences

Début mars, le Sénégal a été le théâtre d’affrontements entre jeunes et forces de l’ordre, de pillages et de saccages après l’arrestation d’Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019 et pressenti comme un des principaux candidats à celle de 2024. Ces violences ont fait au moins cinq morts -- onze selon le collectif de contestation --, au cours des troubles les plus graves depuis 2012 dans ce pays réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l’Ouest.