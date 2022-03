Bâle : La femme qui avait poignardé le petit Ilias en pleine rue reste internée

La septuagénaire qui avait poignardé un enfant au hasard en pleine rue en 2019 a vu sa condamnation à l’internement confirmée en appel. La Cour accepte par ailleurs des dommages pour tort moral à la famille.

Jugée irresponsable et internée, la septuagénaire qui avait poignardé en 2019 en pleine rue à Bâle le petit Ilias alors âgé de 7 ans a fait appel du jugement et demandait d’être condamnée pénalement pour meurtre. Son avocat a expliqué que ce serait sa seule chance de pouvoir un jour retrouver la liberté. Il a par ailleurs critiqué les éléments retenus du jugement en première instance qui ont permis de conclure à l’irresponsabilité pénale de sa cliente.

La Cour d’appel n’a pas été convaincue par ses arguments et a confirmée l’internement. «C’était l’action d’une femme malade», ont relevé les juges. Ce deuxième jugement s’écarte du premier sur un point: alors que la famille du garçon n’avait rien obtenu pour tort moral lors du jugement initial, elle en obtient finalement dans ce deuxième jugement. La Cour d’appel leur accorde 12’000 francs de dommages et intérêt et 123’000 francs de réparation pour tort moral.