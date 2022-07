Nucléaire : La fenêtre va se refermer pour l’Iran dans «quelques semaines»

«Nous avons fait preuve d’une très grande patience mais la situation actuelle n’est plus tenable parce que depuis des mois l’Iran adopte une posture dilatoire», a estimé Catherine Colonna mardi soir devant la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. «Il reste encore une fenêtre d’opportunité, un espace ouvert, pour que l’Iran se décide enfin à accepter l’accord qu’il a contribué à bâtir, mais le temps passe vite», a-t-elle ajouté. «Le temps presse, Téhéran doit en prendre conscience», a-t-elle souligné. «La fenêtre d’opportunité va se fermer dans quelques semaines. Il n’y aura pas de meilleur accord que celui qui est sur la table.»

Un accord encadrant le programme nucléaire de la République islamique – accusée de vouloir se doter de la bombe atomique ce qu’elle a toujours démenti – a été conclu en 2015 par l’Iran et six puissances (Russie, États-Unis, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne).