Etude – La fermeture des écoles a amélioré la qualité de vie des jeunes

Étude : La fermeture des écoles a amélioré la qualité de vie des jeunes

Une étude de l’Université de Zurich met en évidence les bienfaits de l’école à domicile, qui étaient «négligés jusqu’alors».

Au printemps 2020, lors de la première vague de coronavirus, la Suisse vivait un premier confinement qui avait notamment entraîné la fermeture de toutes les écoles , du 13 mars au 6 juin. Bien que cela ait entraîné une détérioration de la santé et du bien-être de plusieurs jeunes (hausse des symptômes dépressifs ou de l’anxiété et moindre activité physique), une étude publiée ce mercredi par l’Université de Zurich (UZH) souligne que l’école à la maison a néanmoins «eu un effet positif» sur bon nombre d’entre eux.

Dans un communiqué, il est expliqué que «pendant ces trois mois, les jeunes se levaient environ 90 minutes plus tard les jours d’écoles car il n’y avait pas de trajet à faire, mais ne se couchaient qu’environ 15 minutes plus tard. Ceci prolongeait ainsi leur durée de sommeil de 75 minutes au total».

Pour mener à bien cette étude, les chercheurs ont interrogé en ligne 3’664 gymnasiens du canton de Zurich sur leurs habitudes de sommeil et leur qualité de vie pendant le confinement.Ils ont ensuite comparé les résultats avec ceux de l’enquête menée en 2017 auprès de 5’308 élèves.

«En parallèle, nous avons pu observer que leur qualité de vie a augmenté de manière significative et que leur consommation d’alcool et de caféine a diminué» par rapport aux informations récoltées en 2017 (voir encadré), poursuit Oskar Jenni, professeur de pédiatrie du développement à l’UZH et co-directeur de l’étude.