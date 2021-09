Confinement - La fermeture des fitness a causé des troubles physiques et psychiques

Maux de dos récurrents, prise de poids, problèmes cardiovasculaires: selon une enquête représentative de l’Association suisse des centres de fitness et de santé (SFGV) publiée mardi, 1141 des 1151 répondantes et répondants ont indiqué que la fermeture des centres de fitness due à la pandémie avait eu un impact négatif sur leur santé. Selon la SFGV, de nombreuses personnes ont déclaré qu’elles avaient besoin de se dépenser pour éviter que leur état de santé ne se péjore et que leurs problèmes physiques n’augmentent.