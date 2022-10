Fermeture de l'Instagram de Booba jugée illégale

France : Compte Instagram de Booba fermé: c’était illégal

«Ce compte avait été fermé au mois de juillet en dehors de tout cadre légal et sans procédure contradictoire à l’instigation de madame Magali Berdah et de madame Dante», ont fait savoir les hommes de loi. Booba a ensuite précisé l’identité de madame Dante, qui est l’épouse de Maître Gims.

Me Klugman et Me Terel se sont félicités de la décision du Tribunal qui empêche Magali Berdah «d’utiliser ses liens avec les plateformes pour museler ceux qui dénoncent les abus des influenceurs». Les défenseurs du rappeur demandent la réactivation sans délai du compte Instagram de leur client.