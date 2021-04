«Cela aurait pu être bien plus grave!» Le boss de Tourbillon en rigole aujourd’hui, mais oui, il a eu très peur au volant de son bolide. «Le gars avait 1,39 pour mille dans le sang et avait certainement fumé des kékés avant», se marre au téléphone le Valaisan qui peut remercier son airbag qui l’a empêché d’être blessé plus grièvement. Selon CC, le conducteur fautif aurait déclaré à la police, pour sa défense, «que ça tournait trop ici et qu’il n’avait pas vu le prochain virage.»