Genève - La Fête de la musique revient cet été

Une formule légèrement différente, mais avec tous les ingrédients nécessaires. Après une année d’absence en raison de la pandémie, la Fête de la musique revient cet été du 17 au 20 juin, a révélé le «GHI». L’événement se déroulera sur quatre jours, au lieu des trois habituels. Les concerts seront encore plus dispersés dans la ville et se tiendront dans six à dix lieux différents. Le Jardin botanique est l’un des sites envisagés. Le nombre de concerts sera réduit, passant de 600 les années sans Covid à 250-300 cet été. Les artistes seront issus de la scène locale et aucune tête d’affiche n’est prévue.