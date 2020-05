Genève

La Fête de la musique s’essaie au numérique

Annulé pour 2020, l’événement musical se réinvente et propose des chansons en ligne jusqu’au 21 juin.

Les deux programmateurs de la Fête de la musique n’ont pas dit leur dernier mot. Alexandra

Marinescu et Oumar Franzen ont imaginé une manière de maintenir le lien entre les artiste et le public en proposant, sur la page Facebook de la Fête de la musique, un morceau tous les deux jours. L’opération démarre lundi et se poursuivra jusqu’au 21 juin. Cette semaine, les mélomanes pourront écouter un extrait de Mozart, une composition du guitariste jazz Louis Matute, et une chanson du duo Cyril Cyril.