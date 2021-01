Football – Premier League : La fête de Noël en famille de 4 joueurs fait scandale

La publication d’un cliché sur les réseaux sociaux, montrant des joueurs de Tottenham et de West Ham à l’occasion des Fêtes de fin d’année, crée la polémique au Royaume-Uni.

Les joueurs de Tottenham Erik Lamela, Sergio Reguilon et Giovani Lo Celso et le milieu offensif de West Ham Manuel Lanzini sont dans de beaux draps. Le quatuor se retrouve au coeur d’une polémique après la publication d’un cliché compromettant sur Instagram.

Sur la photo, qui aurait été prise à l’occasion de Noël, on remarque 18 personnes, dont deux enfants un bébé et un père Noël. Un détail dans l’arrière-plan – des répliques de trophées de Ligue 1 et de Coupe de la Ligue, suggère que la réunion s’est déroulée chez Giovani Lo Celso, qui a fait un passage au PSG, selon plusieurs tabloïdes britanniques.

«Nous condamnons fermement cette photo»

Tottenham n’a pas tardé à réagir face à cette infraction manifeste aux règles britanniques, qui interdisent ce type de rassemblements, pour contrer la pandémie de Covid-19. Le club londonien a annoncé samedi qu’il pourrait prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de ses joueurs pour avoir enfreint les protocoles sanitaires.

«Nous sommes extrêmement déçus et condamnons fermement cette photo montrant certains de nos joueurs en famille et entre amis à Noël, d’autant plus que nous savons les sacrifices que tout le monde a fait dans tout le pays pour rester prudent pendant la période des fêtes», a indiqué le club dans un communiqué.

«Les règles sont claires, il n’y a pas d’exception et nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et à notre personnel les derniers protocoles et leurs responsabilités pour qu’ils y adhèrent et donnent l’exemple», ont assuré les Spurs, précisant que «la question serait traitée en interne».