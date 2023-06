Ville de Genève: La Fête des écoles va envahir les rues et perturber le trafic

Les axes suivants seront fortement perturbés ou fermés, notamment: rues de Candolle et du Conseil-Général, place De-Neuve, boulevard Georges-Favon, rues de la Corraterie, François-Diday, Bovy-Lysberg, de la Confédération, de la Croix-d'Or, Verdaine, Théodore-De-Bèze et boulevard Emile-Jacques-Dalcroze.

Aux couleurs des quatre éléments – bleu comme l'air et l'eau, rouge et jaune comme le feu, vert comme la terre – les élèves du primaire vont joyeusement battre le pavé, ce mercredi. Des milliers d’enfants participeront en effet à la traditionnelle Fête des écoles de la Ville de Genève, avec notamment le cortège des 3P et 4P, l’après-midi, entre la promenade Saint-Antoine et le parc des Bastions. La célébration des promotions scolaires va immanquablement occasionner la fermeture de plusieurs axes de circulation, annonce la police (cf. plan ci-dessus).