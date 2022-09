Neuchâtel : La Fête des vendanges se dirige vers une édition de tous les records

La vente déjà réalisée de 50’000 bracelets cashless – accessoires obligatoires pour passer commande aux nombreux stands de la FDV – et les formidables succès rencontrés par la Fête des vendanges d’Auvernier (NE) et la Braderie de la Chaux-de-Fonds (NE), le week-end dernier poussent les organisateurs de l’évènement à un optimisme non modéré. Alors qu’ils tablent habituellement sur 300’000 visiteurs, ils estiment que le nombre de participants devrait être supérieur à ce nombre cette année, lors du dernier week-end de septembre.