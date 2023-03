Iran: La fête du feu a fait au moins 26 morts et 3500 blessés

Au moins onze personnes sont mortes et plus de 3500 autres ont été blessées en Iran, dans la nuit de mardi à mercredi au cours de la fête nationale du feu, a annoncé mercredi un responsable. Rituel hérité de la Perse pré-islamique, la fête de «Tchaharchanbé Souri» est célébrée chaque année dans la nuit du dernier mardi à mercredi de l’année iranienne, qui s’achève le 20 mars.

Exutoire pour la jeunesse

Plus de 3550 personnes ont été blessées au cours de cette nuit, d’après la même source. Selon la tradition, les participants sautent par-dessus un feu pour se purifier et chasser les mauvais esprits en criant: «Je te donne ma couleur jaune» (celle de la maladie) et «je prends ta couleur rouge» (celle de la vie).