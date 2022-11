Porrentruy (JU) : La fête du HC Ajoie était inarrêtable

Ce jour-là, l’euphorie était de mise. Le 29 avril 2021, toute l’équipe du HC Ajoie avait débarqué dans un établissement de Porrentruy (JU), au lendemain de son accession en National league . La fête s’étant organisée de manière spontanée, la tenancière des lieux n’avait pas pu prévoir du personnel en suffisance. Et, dans ce contexte, difficile pour elle de faire respecter les mesures Covid, toujours en vigueur à ce moment-là. Un policier avait ainsi relevé plusieurs infractions, en particulier une absence de contrôle des pass sanitaires et un non-respect de l’éloignement entre les convives. La commerçante avait écopé de plus de 4000 francs d’amende et de frais.

Jeudi face à une juge, elle a contesté ce montant. Pour sa défense, son ami est intervenu en tant que témoin et il a notamment demandé: «Vous la voyez, avec son mètre 40 et ses 50 kg, affronter les 25 joueurs du HC Ajoie? C’était aux policiers d’intervenir s’il y avait un réel problème». Or il y avait bel et bien un agent de la police cantonale sur place, venu attester les constats de son collègue de la police municipale, explique «Le Quotidien jurassien». Interrogé, le gendarme a rétorqué: «Nous avons renoncé à évacuer cette terrasse. Il aurait fallu faire appel à d’importants renforts. Les clients étaient en fête et il aurait peut-être fallu utiliser des sprays. Vous voyez l’impact médiatique qu’aurait eu une bagarre entre la police et les joueurs du HCA qui fêtaient leur promotion?» Au final, la restauratrice a obtenu gain de cause. Sa sanction a été réduite à 800 francs, frais compris.