Genève: La fête du réveillon fera vibrer la rade, après deux ans de pause Covid 

Les fêtards pourront chanter et danser mais aussi s’extasier devant un show pyrotechnique, samedi pour célébrer le passage au nouvel an. Dès 20h, la ville de Genève a prévu quatre scènes dévolues à l’électro, au rap, aux années 80 ou encore au disco. Concerts, mapping, Dj’s et karaoké ambianceront le quai et la rotonde du Mont-Blanc, le tout gratuitement. Il sera évidemment aussi possible de boire et manger sur place. À minuit, un grand feu d’artifices célèbrera l’arrivée de 2023.