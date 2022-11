Bâle-Campagne : La Fête fédérale de lutte pourrait finir dans le rouge

La Fête fédérale, le dernier week-end d’août, a réuni 400’000 personnes venues couronner le nouveau roi de la lutte, Joel Wicki, originaire de Suisse centrale. Aujourd’hui, les ronds de sciure ont disparu et les terrains retrouvent peu à peu leur aspect d’origine. Reste une trace cependant: les comptes. Le comité déclare dans un communiqué relayé par la «Basler Zeitung» «qu’au vu des prévisions comptables actuelles, l’atteinte d’un bilan financier équilibré représente un défi». Les comptes finaux seront présentés en mars 2023, «il faudra faire de gros efforts pour équilibrer les dépenses et les recettes».

À la télévision alémanique, Thomas Weber, président du comité d’organisation indique que sur un budget de 42 millions de francs, il manquerait actuellement 5 à 10 pour cent, soit 2 à 4 millions de francs. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer la situation comme la viabilisation du site de la fête ainsi que l’aménagement temporaire de la gare de Pratteln et d’autres infrastructures qui n’ont pas pu être financés de manière à couvrir les coûts. De même, le respect des conditions imposées par les autorités – surtout dans les domaines de la sécurité et de la protection de l’environnement – a entraîné des coûts supplémentaires considérables. L’évolution des prix sur le marché des matières plastiques, des carburants et du bois de construction a également entraîné une hausse des dépenses.

Et les recettes n’ont pas non plus permis de générer autant d’argent que prévu. Ce sont surtout les billets VIP et les billets de supporters qui n’ont pas été vendus en nombre suffisant. Les hébergements de groupes proposés ont également été moins réservés qu’escompté.