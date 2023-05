Football: La fête monstrueuse du promu Wrexham à Las Vegas

Après quinze ans passés dans le monde semi-professionnel, le club de Wrexham a été promu fin avril en League Two (D4), terminant sa saison avec un record de 111 points en 46 journées. Le club de l’agglomération de 60’000 âmes au nord du Pays de Galles est historique. C’est le troisième plus ancien dans le monde du football.

En pleine pandémie, en discutant sur les réseaux sociaux, les acteurs Ryan Reynolds («Deadpool», «Green Lantern», «Hitman and Bodyguard», au cinéma…) et Rob McElhenney («It’s Always Sunny in Philadelphia», «Lost», «Mythic Quest», à la télé…) se sont lancé un défi: ressusciter le club et en faire une série TV.