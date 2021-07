Pensionnats pour autochtones : La fête nationale du Canada assombrie par la découverte des tombes

Le Canada est toujours sous le choc et endeuillé après la découverte de plus d’un millier de tombes anonymes près d’anciens pensionnats pour autochtones.

Célébrer ou ne pas célébrer? La fête nationale du Canada a été marquée jeudi par des manifestations et des appels à ce que les festivités soient annulées, dans un pays endeuillé par la découverte de plus d’un millier de tombes anonymes près d’anciens pensionnats pour autochtones.

«Horribles découvertes»

Ces «horribles découvertes» ont encouragé les Canadiens «à réfléchir aux manquements historiques de notre pays et aux injustices qui persistent envers les peuples autochtones et beaucoup d’autres personnes au Canada», a déclaré jeudi le Premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué. «En tant que Canadiens, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes au sujet de notre passé», a-t-il souligné.

Quelque 150’000 enfants amérindiens, métis et inuits, enrôlés de force jusque dans les années 1990 dans 139 pensionnats à travers le pays, ont été coupés de leurs familles, de leur langue et de leur culture. Nombre d’entre eux ont été soumis à des mauvais traitements ou à des abus sexuels, et plus de 4000 y ont trouvé la mort, selon une commission d’enquête qui avait conclu à un véritable «génocide culturel» de la part du Canada.