Los Angeles : La chérie de Brooklyn Beckham affiche un ventre arrondi

L’actrice Nicola Peltz apparaît enceinte sur de récentes photos publiées sur Instagram. Mais tout porte à croire que son baby bump soit lié à un rôle…

Victoria et David Beckham vont-ils être bientôt grands-parents? C’est la question que de nombreux internautes se sont posée quand ils ont vu les photos publiées sur Instagram , mardi 29 juin 2021, par Nicola Peltz, fiancée de Brooklyn Beckham. Sur les deux premiers clichés, l’actrice américaine de 26 ans apparaît avec un ventre très arrondi. Cependant, les images suivantes la montrent sur le tournage d’un film et la jeune femme a, cette fois, un ventre très plat. Tout n’était donc que fiction…

En attendant de se marier prochainement et de pouponner, Brooklyn et Nicola viennent de s’offir une luxueuse villa, à Beverly Hills. Son prix: 10 millions de dollars. La propriété comprend notamment cinq chambres à coucher, un spa, une immense cuisine, une cave à vin et une piscine. De quoi fonder une grande famille…