Football

La fiancée de Khashoggi s'oppose au rachat de Newcastle

La partenaire du journaliste saoudien assassiné dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul demande à la Premier League de stopper la transaction imminente avec les Saoudiens.

Jamal Khashoggi, un collaborateur du «Washington Post» et critique du régime saoudien après en avoir été proche, a été assassiné et son corps découpé en morceaux en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul où il s'était rendu pour récupérer un document.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane, dit «MBS» - qui dirige le Fonds public d'investissement (PIF) saoudien qui mène le consortium candidat au rachat des Magpies pour 300 millions de livres (363 millions de francs suisses) - avait été désigné par des responsables turcs et américains comme le commanditaire du meurtre.

A l'issue d'un procès opaque en Arabie Saoudite, cinq Saoudiens avaient été condamnés à mort l'an dernier. Mais il y a un mois, la justice turque avait lancé des poursuites contre vingt personnes dont deux proches de MBS, l'ex-conseiller Saoud al-Qahtani et l'ancien numéro deux du renseignement, le général Ahmed al-Assiri, identifiés comme les commanditaires du meurtre.

Dans leur lettre rendue publique, les avocats de Hatice Cengiz estiment que rejeter l'offre d'achat qui verrait le PIF prendre 80% du capital de Newcastle serait une «décision juste, appropriée et légitime».

«Il ne devrait pas y avoir de place en Premier League et dans le football anglais pour quelqu'un d'impliqué dans des actes aussi abominables» que l'assassinat de Jamal Khashoggi, ajoutent-ils.

«Le standing de la première division anglaise et du football anglais en général serait terni» si le feu vert était donné à «ceux qui cherchent à se blanchir et utiliser le football anglais pour améliorer leur image et cacher leurs méfaits».