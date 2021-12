La chérie de Liam Payne nie avoir gonflé ses lèvres

Maya Henry : La fiancée de Liam Payne dément s’être fait gonfler les lèvres

Maya Henry est apparue la bouche boursoufflée sur de récents clichés. Elle a assuré qu’elle n’était pas passée sur le billard.

Des récentes photos en noir et blanc de Maya Henry, prises par Liam Payne, ont semé le doute. De nombreux fans du couple, qui avait rompu ses fiançailles en juin 2021 avant de se rabibocher, ont estimé que le top texan de 21 ans avait (ab)usé de chirurgie esthétique pour se faire gonfler les lèvres. Or, il n’en est rien a assuré la compagne du chanteur de One Direction, lâché il y a un mois par son agence artistique.