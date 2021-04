La Fiat 500 est probablement la voiture la plus célèbre d'Italie. La Cinquecento a vu le jour début 1957 et son petit moteur bicylindre développait alors une puissance de 13,5 ch. Mais malgré son côté craquant, le succès n’était pas au rendez-vous au début. Il a cependant suffi d’1,5 ch en plus pour régler le problème. C’est avec une nouvelle puissance de 15 ch que la minuscule berline, qui atteignait une vitesse de pointe de 90 km/h à la fin de l’année 1957, a commencé son histoire à succès, qui ne s'est d'ailleurs terminée qu'en 1976, après plus de 3,7 millions d'exemplaires vendus.

Charme d’antan, charme au présent?

Aujourd'hui, la «vieille» Fiat 500 fait tourner toutes les têtes. Où qu’elle aille, cette «grande» classique déclenche des sourires sur le visage des gens. Reste à savoir si la nouvelle Fiat 500e aura le même effet. Nous avons osé la comparaison. Le point de rencontre a été fixé tôt le matin sur la place du Münsterhof à Zurich. Beat Baschung fait pétarader sa Fiat 500L de 1971 sur les pavés. En termes de couleur, l’«ancienne» et la «nouvelle» Fiat 500 semble en tout cas être raccord.

Le photographe zurichois a déniché sa Fiat 500L il y a quelques années, en Italie. À l’époque, elle était encore bleue marine. La nouvelle peinture n’a été qu’un des nombreux travaux de restauration que le propriétaire du studio «The Foto Loft» de Dietikon a dû entreprendre. Mais l’effort en valait la peine. Car, à peine la nouvelle Fiat 500e et la Fiat 500L sont garées côte à côte que les premiers passants accourent pour prendre des photos.

Comme regonflée

La différence d’âge de 50 ans entre les deux petites citadines a de quoi étonner, même si l’écart est visible au niveau des dimensions. La nouvelle Fiat 500 a l’air d’avoir été regonflée. Concrètement, cela signifie une longueur de 2,97 m contre 3,63 m, une largeur de 1,32 m contre 1,68 m et une hauteur de 1,32 m contre 1,53 m. La nouvelle Fiat 500 affiche également un poids supérieur sur la balance, avec près de 1400 kg, contre moins de 500 kg pour l’ancienne. Ça donne envie de partir avec l’ancienne Fiat 500 sous le bras et de la garder toujours avec soi.

La rondeur des phares a été conservée, même si la Fiat 500 électrique est désormais équipée de feux à LED pour plus de luminosité sur la route, contrairement aux loupiotes d’antan. En parlant de rondeurs, la nouvelle Fiat 500e a hérité de celles de son aïeule et reste ainsi fidèle à son ADN.

Difficile à croire qu’un demi-siècle sépare la Fiat 500e (à gauche) de la Fiat 500L (à droite). Beat Baschung Par rapport à son aïeule, la nouvelle Fiat 500 électrique a clairement gagné quelques centimètres. Beat Baschung Rien qu’en longueur, la nouvelle Fiat 500 mesure près d’un mètre de plus. Beat Baschung

Du Fellini pour les piétons

La plus grande différence entre l’«ancienne» et la nouvelle Fiat 500 est bien sûr la propulsion. La Fiat 500e est, comme son nom l'indique, une voiture 100% électrique. Et très chouette, en plus. Grâce à la batterie de 42 kWh, la nouvelle Fiat 500 dispose d'une autonomie maximale de 320 km, développe une puissance de 118 ch et peut atteindre une vitesse maximale de 150 km/h, contre 15 ch et une vitesse de pointe de 90 km/h pour l'ancien modèle. En termes de performances, la nouvelle Fiat 500 devance donc largement son ancêtre. Cerise sur le gâteau, lorsqu’on conduit la Fiat 500 électrique à moins de 20 km/h, les piétons sont avertis de la présence de la citadine par la musique du film «Amarcord» de Federico Fellini (sans blague). Si ça, ce n’est pas la dolce vita! La Fiat 500L de 1971, quant à elle, n’a même pas d’autoradio.

Selon les critères modernes, la Fiat 500L a aussi un habitacle étonnamment rudimentaire. Pendant près de 20 ans, ses occupants devaient se satisfaire d’un mince volant, d’un petit compteur et de quelques interrupteurs disséminés sur le tableau de bord en tôle de la couleur de la carrosserie et se contenter des sièges étroits mais néanmoins confortables. En comparaison, la nouvelle Fiat 500 a bien plus à offrir: écran tactile, connexion pour smartphone, compteur de vitesse numérique, chauffage des sièges, du volant et de l’habitacle, climatisation automatique et réseau Wi-Fi. En outre, les sièges sont fabriqués à partir de plastique marin recyclé, et grâce à de nombreux systèmes d'assistance malins, la petite citadine électrique vous aide à rester dans votre voie, à garder vos distances, à maintenir votre vitesse et bien plus encore.

Les modes de conduite sont venus remplacer les vitesses

Une chose est sûre: toutes deux se sentent dans leur élément en milieu urbain, où elles peuvent se faufiler dans les ruelles les plus étroites et rentrer dans les plus petites places de parking. Mais alors que le moteur bicylindre en ligne monté à l'arrière de l’ancienne Fiat gronde bruyamment, l’électrique italienne s'éloigne en silence. Et tandis que le photographe manie délicatement le levier de sa boîte à quatre vitesses, la Fiat 500 électrique n'a pas de vitesses, mais trois modes de conduite différents qui peuvent également être utilisés pour la récupération d’énergie.