Pays-Bas : La fièvre du patin à glace surcharge les hôpitaux

Les patineurs néerlandais ont été nombreux à se ruer sur les canaux glacés ce week-end. Déjà fortement pris par la crise sanitaire, les services hospitaliers ont été «deux fois plus occupés» à cause des chutes.

Des dizaines de patineurs s’aventuraient pour le deuxième jour consécutif sur le Prinsengracht, canal iconique du centre de la capitale néerlandaise, malgré une glace trop fine par endroits. Une personne a notamment vu la glace se briser sous ses pieds et s’est retrouvée à l’eau, avant de rejoindre la berge sans encombre, selon des médias locaux, à l’heure où les hôpitaux sont déjà surchargés par la pandémie de Covid-19.

À La Haye et dans ses environs, des patineurs se sont rendus sur la glace avec leurs enfants installés dans des traîneaux et poussettes, ou accompagnés de leur chien, des personnes s’y risquant même à vélo et à mobylette, a observé l’AFP.