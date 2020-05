La FIFA cherche à relancer une enquête judiciaire visant Blatter

Rédiger un nouveau commentaire

Makebelieveworld 03.05.2020 à 07:17

Ces gens sont des pions qui cherchent un travail dont ils savent pertinemment que c'est une mafia organisée et que pour que l'entreprise tourne il faut trouver des "gens qui y croient" comme les spectateurs, les parieurs et les fans. Mais la boucle est bientôt bouclée, la grande majorité du monde commence à comprendre que ce n'est qu'un spectacle à but lucratif et qu'il n'y a pas de hasard. Amicalement vôtre