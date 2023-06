Coupe du monde au Qatar: La FIFA épinglée en Suisse pour greenwashing

En novembre 2022, des plaintes avaient été déposées contre la FIFA pour «concurrence déloyale». Les associations s’étonnaient qu’elle vante «une Coupe du monde neutre en carbone». Les six associations estimaient que les allégations des organisateurs étaient largement sous-estimées.

«Impression erronée et fallacieuse»

La Commission suisse pour la loyauté a approuvé les plaintes le 6 juin dernier. Elle a estimé que «la FIFA a parfois travaillé en recourant à des messages formulés en termes absolus, et a ainsi suscité l’impression erronée et fallacieuse selon laquelle la Coupe du monde au Qatar aurait déjà atteint la neutralité climatique ou la neutralité carbone, avant et pendant le tournoi».