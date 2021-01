Insolite : La FIFA lance un podcast musical avec Liam Payne

La fédération s’est associée à Universal Music et propose, depuis le 13 janvier 2021, un podcast mettant en scène des stars du ballon rond.

Le football se rapproche du monde de la musique: c’est ainsi que l’on pourrait résumer «Play On», premier podcast produit par la FIFA et la major Universal Music. L’émission, dont le premier épisode a été mis en ligne mercredi 13 janvier 2021, est animée par le Britannique Liam Payne, chanteur de One Direction. Il accueille dans ce numéro Ivan Rakitic, ex-milieu du FC Barcelone actuellement à Séville. «Les stars du ballon rond discuteront des moments qui ont transformé leur carrière, sur le terrain comme en dehors, à travers les chansons qui ont donné une bande-son à leur vie. Chaque joueur sera rejoint par un artiste auprès duquel il a puisé son inspiration», promet un communiqué. Le but de ce podcast, dispo sur toutes les plateformes, est de «nouer des liens innovants et tangibles entre les amoureux de football, les amateurs de musique, les joueurs et les artistes».