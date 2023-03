Economie: La FIFA ne prête plus d’argent aux collectivités publiques

Thomas Peyer, le directeur financier de la Fédération internationale de football association (FIFA), est en interview dans «L’Agefi» à la veille du congrès de cette institution qui s’ouvre jeudi au Rwanda. Le journaliste du média spécialisé en économie lui a posé des questions notamment sur les prêts accordés par la fédération aux communes suisses, qui ont fait polémique. Le chef des finances explicite la démarche de la FIFA: «Nous le faisons depuis cinq ans. Cela fait partie de nos investissements, même si ce n’est pas la composante la plus importante. Nous revoyons régulièrement notre approche et, en ce moment, nous mettons en pause les prêts et nous revoyons notre position.» À noter que plusieurs communes, dont Lausanne, ont déjà renoncé aux prêts de la FIFA.