Football : La Fifa sommée d’agir après des insultes racistes contre des joueurs anglais en Hongrie

Les joueurs des Three Lions ont été visés par des gobelets, des cris de singe et insultes lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2022 face à la Hongrie.

Des médias britanniques, comme la BBC et Sky News, ont fait état de chants racistes, notamment des cris de singe, ayant visé le milieu de terrain Jude Bellingham et l’attaquant Raheem Sterling, qui ont entaché jeudi soir la large victoire (4-0) des Anglais, en tête du groupe I de qualification pour le Mondial-2022 au Qatar.

Ces débordements durant la rencontre à Budapest surviennent après des incidents similaires lors d’autres matches des «Three Lions», et dans un contexte de colère grandissante dans le monde du football britannique concernant le racisme régulièrement constaté dans les stades ou sur les réseaux sociaux.

L’instance dirigeante du football mondial a répondu en promettant de prendre «les mesures adéquates», rappelant qu’elle rejetait fermement «toute forme de racisme et de violence».

«Pas acceptables»

«Je n’ai pas entendu cela» (les chants racistes), a déclaré le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, sur ITV. «Je vais parler aux gars et voir s’ils ont entendu quelque chose», a-t-il ajouté.

Un phénomène récurrent

Ces incidents viennent rappeler ceux observés en 2019 lors d’un match de qualification pour l’Euro-2020 remporté par l’Angleterre contre la Bulgarie, qui avait été marqué par des débordements racistes, déclenchant l’indignation au Royaume-Uni et dans les instances européennes de football. Ou plus récemment lors de matches de qualification pour l’Euro au Monténégro et en Bulgarie.