«La» figure politique du Locle quitte le conseil communal

Si Denis de la Reussille admet avoir parlé de son départ avec son collègue et ami de longue date, l’écologiste Miguel Perez, le chef du dicastère des espaces publics, de l’éducation et des sports refuse de parler d’une action concertée: «C’est le hasard des choses. On en a discuté, bien entendu. Lorsqu’il a annoncé son départ, je me suis dit qu’il était temps, pour moi aussi, de m’en aller.» S’il laisse sa place dans les bureaux de la Mère commune, «DDR» n’entend pas tirer un trait sur la vie politique en général. «Je vais assumer mon rôle de conseiller national jusqu’au bout de la présente législature et je suis prêt à briguer un nouveau mandat. Je vais faire acte de candidature auprès de mon parti, le mois prochain, pour continuer de représenter le Canton à Berne.»