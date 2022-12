Etats-Unis: La figurine originale d’E.T vendue 2,6 millions de dollars aux enchères

États-Unis : La figurine originale d’E.T vendue 2,6 millions de dollars aux enchères

Le lot phare de ces enchères étalées sur deux jours et tenues par la maison Julien’s et Turner Classic Movies était présenté avec 1300 autres accessoires de cinéma, des gants de boxe de Robert De Niro dans Raging Bull au marteau de Thor. Le sympathique extraterrestre est l’un des personnages les plus célèbres de la pop-culture et de la science-fiction depuis la sortie d’«E.T», un énorme succès, en 1982.