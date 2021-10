Pass sanitaire obligatoire à l’école – «La file devenait de plus en plus longue»

Depuis lundi, le pass sanitaire est obligatoire dans les différents sites de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW). A Muttenz (BL), une longue file d’attente s’est formée devant le bâtiment. Les étudiants ont dû attendre longtemps avant de se faire contrôler. «La file devenait de plus en plus longue à l’extérieure. Et elle continuait à l’intérieur», raconte une lectrice. Selon elle, seule une ou deux personnes avaient été mobilisées pour effectuer les contrôles à l’entrée. Plusieurs étudiants seraient arrivés en retard à cause de l’attente interminable. «C’est pas bien, surtout pour ceux qui habitent loin d’ici», estime l’étudiante. Car à cause de la situation, ces personnes devraient se lever encore plus tôt pour être sûres d’arriver à l’heure aux cours.