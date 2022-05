Moscou : La filiale russe de Google envisage de déposer le bilan

Google Russie est poussé à la faillite, les autorités russes ayant saisi le compte bancaire de la filiale du géant américain.

Nouvelle étape dans les tensions entre le Kremlin et Google. La filiale russe du géant de Mountain View a annoncé son intention de déposer le bilan, après que les autorités russes ont saisi son compte bancaire. «La saisie du compte bancaire de Google Russie par les autorités russes a rendu impossible le fonctionnement de notre bureau en Russie, notamment l’embauche et le paiement des employés basés en Russie, le paiement des fournisseurs et des vendeurs, et le respect d’autres obligations financières», a déclaré un porte-parole de Google à Reuters.