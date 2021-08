Révélations choc : La fille aînée de Dr. Dre vit dans la rue

LaTanya Young explique être sans domicile fixe malgré les nombreux appels à l’aide adressés à son père multimillionnaire.

«Mes enfants restent chez des amis. Ils ne vivent pas dans la voiture, c’est juste moi», a confié LaTanya Young, mère célibataire de quatre bambins, dans une interview pour le «Daily Mail», le 4 août 2021. A 38 ans, la fille aîné du rappeur américain Dr. Dre travaille pour «DoorDash» et «Uber Eats» en tant que chauffeur-livreur pour tenter de joindre les deux bouts. Sans domicile fixe, elle a expliqué qu’elle n’avait pas reçu d’argent de son père depuis un an et demi, alors même que ce dernier est censé payer à son ex-femme Nicole Young 300’000 dollars par mois de pension alimentaire et que la fortune du producteur est estimée à plus de 800 millions de dollars.