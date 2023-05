Anna Biolay, fille de Benjamin, attaquée sur son physique

Scandalisée par tant de haine, la tante d’Anna, Coralie Biolay, a pris sa défense sur Instagram, dimanche 21 mai 2023. «Depuis 24 longues heures, ma nièce de 20 ans ne cesse de lire des horreurs absolues la concernant. Outre le fait d’être «la fille de» et de surcroît, n’avoir aucun talent et ne pas avoir à travailler (évidemment!), elle lit qu’elle ressemble à un chien, voire à une handicapée sévère… en d’autres termes, qu’elle est grosse et laide et qu’elle n’a rien à faire dans le paysage cinématographique français», s’est insurgée la chanteuse.