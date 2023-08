Coupe du monde: La fille de Bob Marley derrière le succès de la Jamaïque

Pour l’apaiser, une personnalité a pris les devants, et ce depuis de nombreuses années: Cedella Marley, l’une des dix enfants de l’illustre Bob Marley. Cedella chante aussi: avec son groupe Ziggy Marley and the Melody Makers, elle compose en 2014 la chanson Strike Hard, qui a servi à récolter des fonds pour l’équipe nationale féminine. En parallèle, la Fondation Bob Marley dont elle s’occupe devient également sponsor de la sélection, et lui verse plusieurs centaines de milliers de francs.

Une clinique pour le développement du foot féminin

«En Jamaïque, la majorité des sponsors préfèrent voir les femmes en jupe plutôt qu’avec un short et un ballon, expliquait-elle à l’Équipe en 2019. Malgré leur talent, les joueuses n’avaient pas les moyens de s’entraîner correctement, de voyager… Ça ne me plaisait pas.» La situation vécue avant le Mondial prouve qu’il reste du chemin à faire. L’investissement de l’artiste reste salutaire.

À travers ses déclarations publiques, on comprend la motivation féministe de Cedella Marley. «Nous donnons à chaque fille une chance de changer la donne. Pas seulement sur le terrain, mais dans leurs foyers, dans leurs communautés et dans la vie en général: le football peut être une porte de sortie pour elles.» Le «nous» fait référence à sa plus grosse initiative: «Football is Freedom». Lancé en 2021, le projet a accouché d’une clinique permettant aux footballeuses du pays de se développer en tant que sportives et en tant que personnes.