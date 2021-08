Photos Body Positive : La fille de Boris Johnson devient mannequin plus size et se dévoile

C’est une petite bombe dans le monde de l’édition. Au Royaume-Uni, du moins. Lara Johnson-Wheeler, fille de Boris Johnson , Premier ministre en exercice, est devenue mannequin plus size et pose fièrement dans le numéro de se p tembre du p restigieux magazine «Tatler». Et ce n’est pas un hasard. En fait, la jeune femme, âgée de 28 ans, est journaliste et fournit des articles au mensuel britannique. Si elle pose dans l’édition de septembre, c’est parce qu’elle a rédigé un r eportage consistant à t est er de la lingerie gainante . Elle relate cette expérience, photos glam à l’appui.

«Du corsage médiéval à Bridget Jones, les vêtements gainants ont beaucoup évolué», écrit-elle. Pour s’en rendre compte, la rédactrice a foncé dans une boutique de lingerie de luxe à Londres . Elle raconte comment elle s’est retrouvée dans une situation des plus embarrassante s pour interviewer une vendeuse. «Je suis topless, je porte des collants opaques, des bottes et mon fidèle masque de protection pendant que nous discutons de mes seins et du moyen de sangler ma taille.»

Booster la confiance en soi