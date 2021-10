La fille de Calogero égérie d’une marque de lingerie

France : La fille de Calogero choisie pour être l’égérie d’une marque de lingerie

Nina Maurici, fille aînée de l’interprète d’«En apesanteur», prend la pose pour la ligne de culottes menstruelles d’Etam.

Calogero, qui a aidé Maëlle a réaliser son premier album , peut être fier de sa fille Nina, qu’il a eue avec Hortense d'Estève. La jeune femme a été choisie par Etam pour être l’une de ses nouvelles égéries et faire la promotion de culottes menstruelles. Sur les clichés et la vidéo publiés par la marque de lingerie sur Instagram , Nina prend la pose avec un grand sourire et se confie avec naturel sur son rapport aux règles.

Comme le rappellent plusieurs sites internet, Nina, 17 ans, est déjà apparue dans un clip de son célèbre père. On a pu la découvrir et l’entendre chanter dans la vidéo accompagnant la chanson «Double papa», interprétée par Calogero et Aldebert et sortie en juin 2021.