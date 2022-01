Football : La fille de Dennis Rodman brille balle au pied

Trinity a réussi dans le sport, mais elle n’a pas suivi les traces de son illustre papa. Elle joue au football et vient d’être sélectionnée pour la première fois avec les Etats-Unis.

Getty Images via AFP

L’attaquante de 19 ans, qui évolue au Washington Spirit, club champion en titre de la Ligue américaine, sera la plus jeune sélectionnée, parmi les 25 joueuses présentes à Austin (Texas) du 19 au 29 janvier.

Aucun match amical n’est prévu dans le cadre de ce rassemblement, qui va surtout permettre au sélectionneur Vlatko Andonovski de juger des performances de Rodman et de quelques autres joueuses n’ayant encore jamais porté le maillot national, en vue de la SheBelieves Cup. Cette compétition annuelle est organisée en février aux Etats-Unis, où seront également engagées la République tchèque, la Nouvelle-Zélande et l’Islande.

Un papa cinq fois champion de NBA

«Sans match pour lequel nous devons nous préparer, nous pouvons effectuer des entraînements plus intenses et des oppositions, ce qui est formidable car nous devons donner à ce groupe autant de chances que possible de jouer ensemble dans un environnement tel que celui de l’équipe nationale», a expliqué Andonovski.