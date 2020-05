États-Unis

La fille de J.Lo s’est mise à l’écriture

Le premier livre d’Emme, 12 ans, sortira en septembre et aura pour thème la prière et le sauvetage des paresseux.

Ce que la pré-ado préfère, c’est l’écriture. Son premier bouquin est prévu pour le 29 septembre, a fait savoir sa mère sur Instagram . Intitulé «Lord Help Me!» (»Dieu, aide-moi», en français), ce livre sera un recueil de prières. Et si un paresseux est dessiné sur la couverture, ce n’est pas un hasard.

«J’ai étudié les paresseux à l’école et appris qu’ils étaient menacés de disparition, a déclaré Emme Muniz, 12 ans, dans un communiqué. Alors, j’ai commencé à prier pour eux chaque soir. J’ai écrit ce livre pour aider à récolter des fonds pour sauver ces animaux tout en apprenant aux autres enfants comment il est possible de prier et de demander de l’aide.»