États-Unis

La fille de Kellyanne Conway fait des remous sur TikTok

Sa mère a beau être la plus fidèle conseillère du président, Claudia se targue de s’être forgée ses propres opinions politiques. L’ado de 15 ans cartonne sur le réseau social.

Sous le pseudo @shortfakeblonde, la jeune fille appelle notamment les internautes à attribuer de mauvaises notes aux restaurants, hôtels et clubs de golf appartenant à Donald Trump.

Fervente supportrice du mouvement Black Lives Matter, Claudia Conway dénonce régulièrement la politique du républicain et prédit avec sarcasme l’avenir du pays: «Notre président pour les quatre prochaines années sera soit un violeur, soit un violeur», a-t-elle écrit. Une allusion aux accusations de harcèlement sexuel visant Trump et aux allégations de viol pesant sur son rival démocrate, Joe Biden.

Lorsque des internautes lui reprochent de ne pas soutenir le président comme le fait sa mère, Claudia Conway rétorque: «Elle a été sa directrice de campagne en 2016. Et alors? Croyez-le ou non, on peut avoir ses propres opinions sans être influencé par ses parents… simplement en s’instruisant soi-même.»