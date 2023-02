Corée du Nord : La fille de Kim Jong-un lui vole la vedette lors d’un défilé militaire

Ce ne sont pas les missiles nucléaires, les soldats marchant au pas cadencé ou les généraux à la poitrine bardée de médailles qui ont captivé le plus l’attention pendant un récent défilé militaire en Corée du Nord : c’est une fillette de 10 ans. Mais qui est-elle?

Qui est-elle ?

Pendant des années, les médias d’Etat nord-coréens n’ont jamais mentionné les enfants de Kim, bien que l’agence de renseignement sud-coréenne ait déclaré qu’il en avait trois avec sa femme. On pense qu’ils ont environ treize, dix et six ans. La seule confirmation jusque-là était venue de l’ancienne star américaine du basket-ball Dennis Rodman, qui affirmait avoir rencontré une petite fille de Kim appelée Ju-ae au cours d’une visite en Corée du Nord en 2013.