Kazakhstan : La fille de l’ex-président revient sur la scène politique

La progéniture de l’ex-chef d’Etat kazakh amorce son retour dans la grande arène politique.

La fille aînée de l’ex-président kazakh Noursoultan Nazarbaïev a fait mercredi son retour sur la scène politique de ce pays d’Asie centrale, six mois après son limogeage de la présidence du Sénat qui en faisait la n°2 de l’Etat kazakh.

Le parti au pouvoir Nour-Otan a nommé mercredi Dariga Nazarbaïeva, 57 ans, comme candidate du parti aux élections législatives du 10 janvier. La liste de 126 candidats, parmi lesquels elle figure, a été approuvée mercredi lors d’un congrès du parti et publiée sur son site officiel.

Limogée en mai

Le limogeage de Mme Nazarbaïeva, pressentie pour briguer un jour la présidence du pays, a alimenté les rumeurs sur une lutte de pouvoir dans cette ex-république soviétique mais M. Tokaïev et M. Nazarbaïev, qui reste l’homme fort du pays et dirige Nour-Otan, sont venus ensemble mercredi au congrès de ce parti et y ont prononcé des discours.