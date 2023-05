Fast & Furious: La fille de Walker dans le prochain volet

«Voici un premier aperçu de mon caméo dans «Fast X», a écrit la jeune femme en légende du cliché, avant de préciser à ses abonnés qu’elle n’avait qu’1 an quand le premier «Fast & Furious» est sorti au cinéma. «J’ai grandi sur le tournage, en voyant mon papa, Vin (Diesel), Jordana (Brewster), Michelle (Rodriguez), Chris (Morgan) et tous les autres. Grâce à mon père, je suis née au sein de cette famille «Fast». Je n’arrive pas à croire que je serai dans le film avec ceux qui m’ont vue grandir. Je me sens bénie de pouvoir honorer l’héritage de mon père et de pouvoir le partager avec lui pour toujours», a conclu celle qui avait porté plainte contre Porsche, à la suite de l’accident mortel de l’acteur.