Football : La fille de Pelé: «Une nuit de plus ensemble»

Kely Cristina Nascimento, l’une des filles de Pelé, a publié vendredi soir une photo de la légende brésilienne atteinte d’un cancer sur son lit d’hôpital à São Paulo, avec comme légende «une nuit de plus ensemble».

«On est toujours là, dans la lutte et dans la foi. Une nuit de plus ensemble», a-t-elle écrit aux côtés de la photo, postée sur Instagram vers 23 h locales (samedi 3 h en Suisse), où elle enlace son père alité de 82 ans, dont on ne voit qu’un côté du visage.